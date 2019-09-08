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Арина Соболенко о Турсунове: Мы работаем, Дмитрий не может уйти!

Белорусская теннисистка рассказала, что ее бывший тренер присутствовал на матче 1/2 финала US Open.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что российский тренер Дмитрий Турсунов присутствовал на матче 1/2 финала парного разряда "US Open". По словам спортсменки, его присутствие важно для нее.

Напомним, неделю назад Соболенко объявила о расставании с наставником.

"Для меня это очень важно. Думаю, все видели мой пост в инстаграм-аккаунте. Я все там сказала. Для меня очень важно, чтобы он был в ложе, чтобы я могла посмотреть ему в глаза, почувствовать его поддержку.


Как я написала, постоянно происходит что-нибудь безумное. Мы принимаем решения, а потом снова работаем. Это всех сбивает с толку. Сейчас мы работаем, но нам еще многое нужно обсудить, найти решения. Он по-прежнему здесь, поддерживает меня. Идет "Большой шлем", он не может уйти!", — цитирует Соболенко sports.ru.
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