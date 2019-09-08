Арина Соболенко о Турсунове: Мы работаем, Дмитрий не может уйти!

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что российский тренер Дмитрий Турсунов присутствовал на матче 1/2 финала парного разряда "US Open". По словам спортсменки, его присутствие важно для нее.





Напомним, неделю назад Соболенко объявила о расставании с наставником.





"Для меня это очень важно. Думаю, все видели мой пост в инстаграм-аккаунте. Я все там сказала. Для меня очень важно, чтобы он был в ложе, чтобы я могла посмотреть ему в глаза, почувствовать его поддержку.







