Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Андрееску сенсационно обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала победительницей Открытого чемпионата США - US Open. В финале соревнований 19-летняя спортсменка обыграла 23-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс.


Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился со счетом 6:3, 7:5. За это время победительница совершила пять эйсов, сделала 3 двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Серены Уильямс 9 подач навылет, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Для канадки это первый в карьере триумф на мейджоре. До этого ее лучшим результатом был выход во второй круг на Australian Open (2019) и Ролан Гаррос (2019).

Стоит отметить, что к поединку молодая канадка подходила в статусе явного аутсайдера. Несмотря на это, победу Андрееску спрогнозировал пес-предсказатель.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru