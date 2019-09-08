Андрееску сенсационно обыграла Серену Уильямс в финале US Open





Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился со счетом 6:3, 7:5. За это время победительница совершила пять эйсов, сделала 3 двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Серены Уильямс 9 подач навылет, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.





Для канадки это первый в карьере триумф на мейджоре. До этого ее лучшим результатом был выход во второй круг на Australian Open (2019) и Ролан Гаррос (2019).





Стоит отметить, что к поединку молодая канадка подходила в статусе явного аутсайдера. Несмотря на это, победу Андрееску спрогнозировал пес-предсказатель.