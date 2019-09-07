Белоруска Ольга Силкина выиграла чемпионат мира по современному пятиборью и отобралась на Олимпиаду в Токио!
Белоруска Ольга Силкина стала чемпионкой мира по современному пятиборью.
Наша соотечественница первенствовала в индивидуальном зачете на планетарном форуме в Будапеште, в финале набрав сумму 1368. Эта победа принесла Силкиной олимпийскую лицензию. Серебро завоевала Елена Микели из Италии (1357), бронзу — британка Кейт Френч (1357).
Еще одна белоруска Анастасия Прокопенко стала четвертой, Ирина Просенцова заняла 17-е место.
Современное пятиборье. Чемпионат мира. Будапешт. Женщины
1. Ольга СИЛКИНА (Беларусь) — 1368
2. Елена Микели (Италия) — 1357
3. Кейт Френч (Великобритания) — 1357
4. Анастасия ПРОКОПЕНКО (Беларусь) — 1345...
17. Ирина ПРОСЕНЦОВА (Беларусь) — 1294
19:12 07/09/2019