



Наша соотечественница первенствовала в индивидуальном зачете на планетарном форуме в Будапеште, в финале набрав сумму 1368. Эта победа принесла Силкиной олимпийскую лицензию. Серебро завоевала Елена Микели из Италии (1357), бронзу — британка Кейт Френч (1357).





Еще одна белоруска Анастасия Прокопенко стала четвертой, Ирина Просенцова заняла 17-е место.





Современное пятиборье. Чемпионат мира. Будапешт. Женщины





1. Ольга СИЛКИНА (Беларусь) — 1368

2. Елена Микели (Италия) — 1357

3. Кейт Френч (Великобритания) — 1357

4. Анастасия ПРОКОПЕНКО (Беларусь) — 1345...

17. Ирина ПРОСЕНЦОВА (Беларусь) — 1294







