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Белоруска Ольга Силкина выиграла чемпионат мира по современному пятиборью и отобралась на Олимпиаду в Токио!

Белоруска Ольга Силкина стала чемпионкой мира по современному пятиборью.


Наша соотечественница первенствовала в индивидуальном зачете на планетарном форуме в Будапеште, в финале набрав сумму 1368. Эта победа принесла Силкиной олимпийскую лицензию. Серебро завоевала Елена Микели из Италии (1357), бронзу — британка Кейт Френч (1357).

Еще одна белоруска Анастасия Прокопенко стала четвертой, Ирина Просенцова заняла 17-е место.

Современное пятиборье. Чемпионат мира. Будапешт. Женщины

1. Ольга СИЛКИНА (Беларусь) — 1368
2. Елена Микели (Италия) — 1357
3. Кейт Френч (Великобритания) — 1357
4. Анастасия ПРОКОПЕНКО (Беларусь) — 1345...
17. Ирина ПРОСЕНЦОВА (Беларусь) — 1294
pressball.by
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