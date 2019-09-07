



Француз был отстранен от любой деятельности в сфере футбола до 7 октября 2019 года.





«Я вернусь. Не знаю, когда и как. Я не всегда буду отстранен, хоть меня и отстранили идиоты.





Я стал жертвой заговора ФИФА и швейцарской прокуратуры. Между ними было соглашение, цель которого – отстранить меня. Но я не обвиняю правительство Швейцарии», – сказал Платини в интервью RTS.





Также экс-футболист сборной Франции заявил, что опубликует книгу о последних 20 годах своей жизни, где «расскажет всю правду».