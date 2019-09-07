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Мишель Платини: «Вернусь в футбол. Я стал жертвой заговора, меня отстранили идиоты»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что намерен вернуться к футбольной деятельности.


Француз был отстранен от любой деятельности в сфере футбола до 7 октября 2019 года.

«Я вернусь. Не знаю, когда и как. Я не всегда буду отстранен, хоть меня и отстранили идиоты. 

Я стал жертвой заговора ФИФА и швейцарской прокуратуры. Между ними было соглашение, цель которого – отстранить меня. Но я не обвиняю правительство Швейцарии», – сказал Платини в интервью RTS.

Также экс-футболист сборной Франции заявил, что опубликует книгу о последних 20 годах своей жизни, где «расскажет всю правду».
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