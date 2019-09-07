Напомним, что 7 сентября 2011 года вскоре после вылета команды на первый матч КХЛ против минского «Динамо» ЯК-42 упал недалеко от взлетной полосы. В той катастрофе погибли 44 человека, выжил всего один — бортпроводник Александр Сизов.









Игроки: Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр Вьюхин, Александр Галимов, Павол Демитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артем Ярчук.





Тренеры: Александр Карповцев, Игорь Королев, Николай Кривоносов, Брэд Маккриммон.





Персонал: Юрий Бахвалов, Александр Беляев, Андрей Зимин, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов, Евгений Сидоров.





Экипаж: Игорь Жевелов, Сергей Журавлев, Надежда Максумова, Владимир Матюшкин, Елена Сарматова, Андрей Соломенцев, Елена Шалина.

Катастрофа под Ярославлем

Восемь лет назад Як-42, в котором основной состав ярославского «Локомотива» вылетал на свой первый матч в рамках чемпионата КХЛ в Минск, разбился у аэропорта Туношна.





Лайнер перед взлетом не смог набрать необходимую скорость и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Он оторвался от ВПП, проехав 400 м уже по грунту, и столкнулся с антенной радиомаяка. Затем самолет сильно накренился влево, упал и развалился на три части, две из которых упали в приток Волги. При падении машина загорелась.









На борту самолета было 45 человек: 8 членов экипажа и 37 пассажиров — спортсмены, тренеры, врачи, обслуживающий персонал. В трагедии выжил только один человек — бортинженер Александр Сизов.





Хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Галимов, получивший тяжелейшие ранения и единственный выживший из числа игроков, скончался утром 12 сентября 2011 года в ожоговом центре Института хирургии имени Вишневского.





В катастрофе погибли и три белоруса: капитан национальной сборной защитник Руслан Салей, форвард Сергей Остапчук и тренер по физподготовке Николай Кривоносов.





Руслан Салей был похоронен 10 сентября 2011 года на Московском кладбище по соседству с могилой Владимира Мулявина.





Номер «24», под которым выступал Руслан Салей, изъят из обращения в сборной Беларуси. В память о Руслане Салее в Минске перед началом сезона ежегодно проводится мемориальный турнир. Имя Салея получил также второй по значимости национальный клубный турнир — Кубок Беларуси.





8 сентября 2012 года на Московском кладбище Минска был открыт памятник Руслану Салею.





В минском издательстве «Медисонт» в сентябре 2012 года вышла книга спортивного журналиста Сергея Олехновича о белорусском хоккеисте Руслане Салее «Просто лучший. Simply the Best». Правда, ее автор не дожил до выпуска произведения, покинув этот мир 27 июля 2012 года на 45-м году жизни. Он успел сдать книгу в печать и получить сигнальный экземпляр.









25 мая 2014 года во время ЧМ-2014 по хоккею в Минске бывший капитан сборной Беларуси Руслан Салей был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).





Сергея Остапчука и Николая Кривоносова похоронили 11 сентября 2011 года на Кальварийском кладбище столицы. В память о Сергее Остапчуке на его родине в Новополоцке ежегодно проводится юношеский хоккейный турнир.





Единственным обвиняемым по этому делу был бывший замгендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев. Он обвинялся о ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), подразумевающей наказание до семи лет лишения свободы.









Гособвинение попросило для Тимофеева шесть лет колонии-поселения. Матери погибших хоккеистов Александра Васюнова, Артема Ярчука и Ивана Ткаченко попросили суд не лишать Тимофеева свободы.





Сам обвиняемый своей вины не признал. Он считает основной причиной авиакатастрофы неправильную центровку багажа в разбившемся самолете. Как установлено следствием и подтверждено гособвинением, багаж «Локомотива» в нарушение правил не взвешивался в аэропорту Туношна перед вылетом.





Суд по делу начался в Ярославле в декабре 2014 года. 24 сентября 2015 года Дзержинский районный суд Ярославля признал Тимофеева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, приговорил к 5 годам лишения свободы и амнистировал его в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Суд в приговоре согласился с выводами МАК, подсудимый не признал свою вину.





Хоккейный клуб «Локомотив», пропустив один сезон, вернулся в КХЛ и сейчас является одним из сильнейших клубов лиги.



