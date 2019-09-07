Кадыров снова позвал Кокорина и Мамаева играть за «Ахмат»





«Мы все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили свое дело. Они должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их. Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш «Ахмат», — заявил Кадыров.

В своем телеграм-канале он написал, что признает приговор футболистам (которые были отправлены в колонию за хулиганство) законным, но считает чересчур жестким, поскольку они и так испытали на себе общественное осуждение и столкнулись с серьезными проблемами в спортивной карьере. По мнению Кадырова, российское правосудие могло бы в случае с Мамаевым и Кокориным ограничиться штрафами.









Футболисты были условно-досрочно освобождены из колонии в Белгородской области местным судом по ходатайству своих адвокатов. Решение суда вступит в силу через 10 дней.

ФК «Зенит», за который выступал Кокорин, изъявил желание перезаключить с ним контракт, а вот клуб «Краснодар», где играл Мамаев, напротив, по слухам, планирует расторгнуть отношения с футболистом.