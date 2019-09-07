Лига чемпионов: минская «Юность» проиграла «Лозанне»

Перед третьим туром группового раунда белорусский клуб с пятью очками располагался на первой строчке квартета D. Способствовали тому две домашние виктории: в овертайме над «Лозанной» (3:2) и в основное время над чешским «Тршинецом» (2:0). Впрочем, одно дело играть на домашней площадке, и другое – привыкать к гостевым условиям. Тревожила реализация большинства хоккеистами «Юности». Особенно явственно проблема проявила себя в игре против чешской дружины, в которой «красно-синие» 10 раз имели численный перевес и лишь однажды сумели огорчить соперника.





Первый период гостевой встречи с «Лозанной» целиком остался за хозяевами площадки. Они уверенно держали нити игры в своих руках и более чем в три раза превзошли «медведей» по выстрелам в створ – 10:3. Вполне логично, что и лидерство в счете захватили «львы». Большинство точным выстрелом реализовал американский форвард «Лозанны» Тайлер Мой – 1:0.









Во второй двадцатиминутке гостям удалось немного воспрянуть духом. Правда, для того, чтобы проснуться, хоккеистам «Юности» пришлось пропустить второй гол. И вновь «Лозанна» забросила, имея на площадке на одного игрока больше. Шайбу в свой актив занес Лукас Фрик – 2:0. И минуты не прошло, как Максим Мальцев распечатал, наконец, голкипера хозяев Луку Больцхаузера – 2:1. Жаль, что этот голевой успех не возымел скорого продолжения. И даже наоборот: играя в большинстве, минский коллектив умудрился прозевать выход двух «львов» на одного защитника «красно-синих» и пропустить третий гол. Обидчиком Игоря Брикуна выступил Джоэл Вермин – 3:1.





В заключительной трети «Юность» смогла вплотную приблизиться к оппоненту. В суматохе у владений Больцхаузера Всеволод Кашкар заковырял-таки снаряд за ленточку – 3:2. На этом голевой запал гостей в этот вечер иссяк. В концовке опять сказалась ахиллесова пята минчан: плохая реализация лишнего. За шесть минут до сирены «медведи» получили шанс в большинстве, но вновь его не использовали. Не принесла плодов и замена Брикуна на шестого полевого игрока.





В воскресенье, 8 сентября, «Юность» сыграет на выезде против «Тршинеца». Встреча начнется в 18:00 по белорусскому времени.



