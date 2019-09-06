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Минское «Динамо» проиграло в 12-й раз подряд. Как-то так...

Команда «Динамо» играла сегодня третий матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В гостях «зубры» сыграли с «Сочи».

Две первые игры сложились для минчан неудачно. Сначала подопечные Крэйга Вудкрофта уступили дома «Нефтехимику» (2:4), а затем проиграли в гостях московским одноклубникам (2:3).


«Сочи» пока провел только один матч. Позавчера южане выиграли дома у «Нефтехимика» (3:2).

Именно хозяев аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом сегодняшнего матча. Коэффициент на победу «Сочи» с учетом овертайма равен 1,45, на «Динамо» — 3,02.
sport.tut.by
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