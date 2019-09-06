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Сборная Беларуси в добавленные минуты вырвала победу у Эстонии

Сборная Беларуси по футболу выиграла в гостях у Эстонии — 2:1.

Reuters​

Это был матч двух аутсайдеров отборочной группы "С" чемпионата Европы 2020 года, пишет euroradio.fm Никита Наумов открыл счет на 49-й минуте, но уже через пять минут Эрик Сорго забил ответный гол (ниже — видео голов). Это был поединок равных соперников, которые имели немало шансов в атаках. Мяч упорно не шел в ворота эстонцев, трижды попадал в каркас. В уже добавленные к основному времени минуты победный гол забил Максим Скавыш!

В итоге сборная Беларуси набрала первые 3 очка. До этого белорусы проиграли четыре матча подряд.

Белорусская сборная играла в следующем составе: Гутор, Матвейчик, Политевич, Наумов, Поляков, Яблонский, Маевский, Ковалёв (Скавыш, 77), Драгун, Стасевич (капитан), Сигневич (Бахар, 64).

Для Михаила Мархеля это был первый матч в качестве главного тренера сборной.
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