Сборная Беларуси в добавленные минуты вырвала победу у Эстонии

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Это был матч двух аутсайдеров отборочной группы "С" чемпионата Европы 2020 года, пишет euroradio.fm Никита Наумов открыл счет на 49-й минуте, но уже через пять минут Эрик Сорго забил ответный гол (ниже — видео голов). Это был поединок равных соперников, которые имели немало шансов в атаках. Мяч упорно не шел в ворота эстонцев, трижды попадал в каркас. В уже добавленные к основному времени минуты победный гол забил Максим Скавыш!





В итоге сборная Беларуси набрала первые 3 очка. До этого белорусы проиграли четыре матча подряд.





Белорусская сборная играла в следующем составе: Гутор, Матвейчик, Политевич, Наумов, Поляков, Яблонский, Маевский, Ковалёв (Скавыш, 77), Драгун, Стасевич (капитан), Сигневич (Бахар, 64).





Для Михаила Мархеля это был первый матч в качестве главного тренера сборной.



