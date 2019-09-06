Кокорина ждут в «Зените», карьера Мамаева пока под вопросом

6 сентября суд удовлетворил ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Футболисты, осужденные за хулиганство и нанесение побоев, смогут выйти на свободу через десять дней — когда вступит в силу судебное решение. Спортсмены планируют продолжить свои футбольные карьеры. Вероятно, Кокорин вернется в «Зенит», а Мамаеву для начала предстоит процесс расторжения контракта с «Краснодаром».





Гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал условно-досрочное освобождение форварда Александра Кокорина хорошей новостью для клуба. «Освобождение Кокорина — это хорошая новость для нас. Я встречусь с ним в ближайшее время», — цитирует Медведева РИА «Новости».





Sports.ru, ссылаясь на спортивного журналиста Василия Конова, пишет, что «Зенит» планирует заключить новое соглашение с Кокориным. «В клубе по-прежнему рассчитывают на игрока, который стал летом свободным агентом (контракт Кокорина с „Зенитом“ истек 1 июля. — Прим. ред.)», — заявил Конов. Впрочем, СМИ указывают, что для начала Кокорину придется пройти углубленное медицинское обследование. Только после этого будет дана оценка перспектив футболиста в петербургской команде.





Конкретики по футбольным перспективам Мамаева пока нет. Ранее владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий говорил, что клуб ищет возможности разорвать контракт с Мамаевым. Он отметил, что команда должна реагировать на неэтичные поступки своих футболистов, пишет crimerussia.com





Председатель палаты по разрешению споров РФC Виктор Березов сообщил, что вопрос о досрочном расторжении контракта Мамаева с «быками» может быть рассмотрен примерно через две недели. Об этом пишет Sportbox.ru.





При этом известно, что к Мамаеву проявляли интерес футбольные клубы «Урал» и «Ахмат». Но представители этих команд не готовы вступать в переговорный процесс, пока не будет завершено разбирательство между футболистом и «Краснодаром». По данным «Спорт-экспресс», Мамаев был бы полезен ФК «Сочи» или «Торпедо».









Экс-главный тренер сборной России и московского ЦСКА, замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев считает, что Кокорин и Мамаев обязательно вернутся в большой футбол. «Я абсолютно уверен, что они вернутся, тем более у них сейчас двойные мотивация и стимул, чтобы доказать и показать свою профессиональную пригодность», — заявил он.





Он также выразил уверенность в том, что случившееся с футболистами будет для них уроком на всю жизнь. «Они полностью ощутили на себе систему уголовного наказания. Я думаю, что у них сегодня будет огромное стремление вернуться в большой спорт, чтобы показать свое мастерство», — добавил Газзаев.





Мамаев и Кокорин были осуждены за серию драк, которые они устроили 8 октября 2018 года после того, как отметили десятилетие своей дружбы. От рук футболистов пострадали три человека: сначала на улице был избит водитель одной из ведущих «Первого канала» Виталий Соловчук, а затем, в кафе, глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин.





Футболистам, младшему брату Кокорина Кириллу Кокорину и их соучастнику Александру Протасовицкому были предъявлены обвинения в побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. 8 мая суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам лишения свободы.



