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Лукашенко уже хочет Олимпиаду

Беларусь могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду, заявил сегодня Лукашенко в Бресте.


Он отметил проведение в стране масштабных спортивных форумов, в том числе II Европейских игр, легкоатлетического матча Европа - США, предстоит также совместный с Латвией чемпионат мира по хоккею и другие соревнования.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. 

В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Беларуси - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - цитирует Лукашенко БелТА.


Напомним, в 2020 году летняя Олимпиада пройдет в Токио, в 2024-м - в Париже, в 2028-ом - в Лос-Анджелесе. Таким образом, речь может идти об Олимпиаде не ранее 2032 года.
"Белорусский партизан"
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