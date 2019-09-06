Лукашенко уже хочет Олимпиаду





Он отметил проведение в стране масштабных спортивных форумов, в том числе II Европейских игр, легкоатлетического матча Европа - США, предстоит также совместный с Латвией чемпионат мира по хоккею и другие соревнования.





"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол.





В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Беларуси - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - цитирует Лукашенко БелТА









Напомним, в 2020 году летняя Олимпиада пройдет в Токио, в 2024-м - в Париже, в 2028-ом - в Лос-Анджелесе. Таким образом, речь может идти об Олимпиаде не ранее 2032 года.









