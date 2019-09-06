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Это не чиновникам землю в Дроздах раздавать: знаменитая байдарочница рассказала об эпопее с жильем

Белорусская байдарочница Ольга Худенко призналась Прессболу, что никак не решит вопрос с жильем.

— Президент заметил, что теперь будет ходить на все ваши соревнования. Приятно было слышать?

— Это стало неожиданностью. Хотя еще раньше порадовало, что Александр Григорьевич приехал поболеть за нас на Европейских играх. Тем более именно в тот момент, когда мы выигрывали медали. Думаю, в эти минуты президент нами гордился. А потом мы еще раз показали свой уровень, завоевали первое место среди всех стран — да еще в Венгрии. Это был фурор. Мы этого признания очень долго ждали.

— Прямо как Марина Литвинчук свою квартиру?

— Я такая же, еще с Лондона-2012 ее дожидаюсь. Это какая-то нерешаемая проблема, она никак не продвигается.

— Так вы же с президентом встречаетесь, могли бы задать вопрос.

— Ну как бы шел разговор... Он сказал обращаться к "губернаторам". Те говорят, мол, у нас нет таких законов, чтобы мы бесплатно выдавали жилье. В общем, палка о двух концах. "Губернаторы" отправляют обратно к президенту, за приказом, – сказала Худенко. 
Источник: tribuna.com
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