— Президент заметил, что теперь будет ходить на все ваши соревнования. Приятно было слышать?





— Это стало неожиданностью. Хотя еще раньше порадовало, что Александр Григорьевич приехал поболеть за нас на Европейских играх. Тем более именно в тот момент, когда мы выигрывали медали. Думаю, в эти минуты президент нами гордился. А потом мы еще раз показали свой уровень, завоевали первое место среди всех стран — да еще в Венгрии. Это был фурор. Мы этого признания очень долго ждали.





— Прямо как Марина Литвинчук свою квартиру?





— Я такая же, еще с Лондона-2012 ее дожидаюсь. Это какая-то нерешаемая проблема, она никак не продвигается.





— Так вы же с президентом встречаетесь, могли бы задать вопрос.





— Ну как бы шел разговор... Он сказал обращаться к "губернаторам". Те говорят, мол, у нас нет таких законов, чтобы мы бесплатно выдавали жилье. В общем, палка о двух концах. "Губернаторы" отправляют обратно к президенту, за приказом, – сказала Худенко.







