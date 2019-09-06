Свое послание спортсменка выложила в Сеть поздно вечером и извинилась за то, что оно могло получиться излишне эмоциональным. Арина рассказала, что считает себя и бывшего тренера «сумасшедшими», у которых в какой-то момент все прекрасно, а затем они «хотят убить друг друга». При этом теннисистка сообщила, что любит Турсунова как тренера и доверяет ему больше других, а также чувствует, что вместе с ним может расти и достигать новых целей.





«Не хочу видеть кого-то еще рядом со мной. Он продолжает говорить: «Я не чувствую, что действительно нужен тебе». Блин, ты мне очень нужен!», — призналась Соболенко. Однако уточнила, что хочет видеть рядом того Дмитрия, «который был в начале наших взаимоотношений — сильный, умный, спокойный. Даже не знаю, настоящий мужчина, настоящий тренер… Знаю, что некоторые люди подумают: «Кто?! Дмитрий сообразительный, сильный и спокойный? Нет, это невозможно». Но я знаю настоящего тебя, мы прошли через многое вместе», — напомнила Арина. «Знаю, это звучит странно, как будто мы пара и вместе уже 30 лет, но я думаю, что отношения между игроком и тренером примерно такие. Вероятно, он убьет меня после того, как прочитает это. Прежде чем убьешь меня, просто хочу извиниться! Я написала это в 23:45, так что, может быть, из-за этого здесь много эмоций», — закончила свой пылкий спич белорусская теннисистка.









Напомним, Арина Соболенко и Дмитрий Турсунов прекратили сотрудничество после поражения белоруски во втором круге US Open. Российский тренер занимался с Соболенко с июня прошлого года. За это время белоруска взяла три титула и достигла 9-й строчки мирового теннисного рейтинга, после чего спустилась на 13-ю позицию.