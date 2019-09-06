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Суд решил отпустить Кокорина и Мамаева по УДО. Они пробыли в колонии 2 месяца

Выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение освободить условно-досрочно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драку. Также удовлетворено ходатайство и младшего брата Кокорина Кирилла.


Адвокат Юрий Падалка заявил, что руководство колонии поддерживает досрочное освобождение Кокориных и Мамаева. Потерпевшая сторона не возражала против УДО, оставив это решение на усмотрение суда.

Футболисты покинут колонию через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу. 

В июне они получили около полутора лет лишения свободы, но, так как до приговора оба находились в СИЗО с октября 2018 года, это время им зачли из расчета день ареста за полтора в колонии. 

В колонии они находятся с начала июля.
Источник: meduza.io
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