«Вообще история с назначением нового главного тренера сборной интересна. Хотя бы тем, что неочевиден первоисточник инициативы. По всем приметам, это не федерация (что само по себе отдельный повод для грусти).





Самое любопытное, что, возможно, и не Захаров. И дело не в том, что он не раз заявлял о нежелании вновь возглавлять сборную — просто нерадостный расклад для него очевиден. Критиковать его со стороны куда проще, чем впрягаться в этот хомут.





Прозрачный намек на возможный вариант развития событий озвучил сразу после назначения тренера Анатолий Варивончик: «Есть скрытые моменты, которые мы не знаем».





Не в курсе, имел ли Анатолий Михайлович здесь в виду вмешательство первого лица страны, но знаю, что многими присутствовавшими журналистами это было воспринято именно так.





Понятно, что назначение Захарова с Александром Лукашенко как минимум согласовывалось. А возможно, им же инициировалось. Мол, хватит критиковать «подрывную деятельность» канадцев да федерации — иди и сделай!





Если так или примерно так дело и было, мозаика 20 августа (дата стремительного утверждения тренера сборной) складывается идеально. А Михаилу Михайловичу впору посочувствовать — экзамен впереди серьезный, последствия провала непредсказуемы, но в любом случае вряд ли приятны.









Правда, стартовые условия внешне выглядят ободряюще: на ближайшем швейцарском чемпионате мира белорусы застрахованы от вылета из элиты как одни из хозяев следующего.





Но между двумя «мирами» закопан «чертик» — олимпийская квалификация. С ней у тренера сложные взаимоотношения, да и стартовые позиции здесь хуже, чем были даже у Льюиса в 2016-м: поддержка родных стен теперь не светит.





И сколькими «новыми белорусами» коуч захочет подпереть этот мост — даже ему, видимо, пока точно неизвестно. Но то, что захочет — уже очевидно. И печально.





Не менее печально, что, кажется, уже и «Динамо» готово включиться в паспортизационную игру, поимев в ней свой профит. Но это уже тема другого разговора. Сезон только начинается», – отметил журналист», – написал Федоренков для «Прессбола».