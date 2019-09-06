Азаренко: Пытаюсь сделать все, чтобы завоевать титул через два дня

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в интервью корреспонденту «Прессбола» рассказала о контактах с другими белорусскими игроками, прогрессе белорусов и о желании победить в финале US Open.





— Во время турниров «Большого шлема» общаешься с другими белорусскими игроками? Следишь за их продвижением по сетке?





— Конечно, мы видимся на всех турнирах, и я слежу за прогрессом девчонок, за результатами. Все-таки мы одна команда, которая играет вместе в Кубке федерации. Беларусь — маленькая страна, у нас не так много теннисистов. Но по сравнению с другими мы хорошо представлены в мировой элите. У нас было четыре, сейчас три представительницы в топ-100 у девушек. Плюс двое ребят, которые вышли в основную сетку «US Open» в этом году. Очень приятно видеть такой прогресс.





— Есть ли возможность общаться неформально? Может, ходили в ресторан белорусской командой?





— К сожалению, здесь не получилось куда-то выбраться. По одной простой причине: у меня маленький сын, и все свободное время стараюсь проводить с ним. У нас случаются совместные тренировки, но на «US Open» их пока не было. В первом круге мы играли с Ариной Соболенко, а потом, если продвигаешься в парном турнире, больше тренируешься с партнером. На других же турнирах мы иногда тренируемся белорусской командой.





Вика рассказала также о впечатлениях после полуфинального матча в парном разряде, где она одолела белоруску Саснович.





— Легкий матч? Не могу назвать полуфинал «US Open» легким. Но кажется сегодня у нас все получалось: провели качественную игру от начала до конца. Было пару геймов на больше-меньше, когда счет менялся на «ровно» несколько раз. У нас получилось их выиграть, что дало преимущество.





— Понятно, что ты знаешь Сашу Саснович. Может, вы как-то специально готовились к ее паре? Вообще, обсуждаете ли с Эшли [Барти] тактику перед матчами, используете какие-нибудь статистические выкладки?





— Нет, специально не готовимся к парным матчам — тренируемся как обычно. Даже не разминаемся парными комбинациями — просто готовимся, как нам комфортно. На турнире идем от матча к матчу. Вот дошли до финала, что престижно и приятно. Теперь будем стараться показать свою лучшую игру в воскресенье.





— Ты не раз отмечала, что тебе нравится «US Open». Что скажешь о своем выступлении в этом году?





— Конечно, хотелось бы сыграть успешнее в «одиночке». Но играть в финале турнира «Большого шлема», пусть и в паре, это очень здорово. Понятно, что выигрывать в «одиночке» приятнее, но у меня еще нет титула в парном разряде турнира «Большого шлема». Постараюсь сделать все, чтобы завоевать его через два дня.