Азаренко разгромила Саснович и вышла в финал US Open

Виктория Азаренко и Александра Саснович второй раз соперничали друг с другом в парном разряде. В дуэте с австралийкой Эшли Барти Азаренко крупно победила Саснович, которая выступала вместе со словачкой Викторией Кужмовой, в полуфинале открытого чемпионата США (призовой фонд — 26,75 млн долларов) — 6:0, 6:1, сообщает tut.by





Матч против Виктории Азаренко (парный рейтинг — 26 WTA) и Эшли Барти (9 WTA) не задался для Александры Саснович (113 WTA) и Виктории Кужмовой (52 WTA). Первые подачи Саши и ее напарницы Вики были точными по направлению, однако недостаточно острыми. Иногда случались двойные ошибки, как в концовке второго гейма, что позволило Азаренко и Барти оформить первый в поединке брейк.





Далее Саснович пробила в аут на геймболе, а в четвертом гейме ошибалась в выгодных для завершения розыгрышей моментах, и на одном из брейк-пойнтов Азаренко и Барти сыграли в корпус Кужмовой. Пятый гейм Азаренко завершила ударом с лета. А вскоре на третьем сетболе Саснович вмешалась в перестрелку Кужмовой и Азаренко на задней линии, но так и не смогла перевести мяч через сетку.





В начале второго сета Азаренко и Барти взяли очки еще в трех геймах, то есть выиграли девять геймов с начала матча. Затем на подаче Кужмовой соперницы Вики и Эшли прервали эту серию, чему искренне порадовались. Однако развить успех белорусско-словацкому дуэту не удалось, и Азаренко и Барти реализовали двойной матчбол в седьмом гейме.









Итог поединка, который длился всего 56 минут, — 6:0, 6:1 в пользу Вики и Эшли. Ранее на грунтовом турнире в Риме Азаренко также в паре с Барти обыграла Саснович и украинку Лесю Цуренко — 6:2, 6:4.





Статистика матча Азаренко и Барти — Саснович и Кужмова





Попадание первой подачи: 61% — 70%





Выигрыш первой подачи: 71% — 40%





Выигрыш второй подачи: 61% — 31%





Эйсы: 2 — 0





Двойные ошибки: 1 — 1





Виннеры: 18 — 13





Невынужденные ошибки: 9 — 25





Реализация брейк-пойнтов: 50% (5 из 10) — 0 (0 из 4)





Все выигранные очки: 58 — 31





В матче за трофей на US Open и 740 тыс. долларов в качестве призовых денег белорусско-австралийской дуэт поборется с победителем противостояния Арина Соболенко (парный рейтинг — 15 WTA) и Элис Мертенс (7 WTA) против Кэролайн Доулхайд (114 WTA) и Вани Кинг (198 WTA).



