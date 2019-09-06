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"Мбаппе — это феномен. В будущем он станет лучшим игроком в мире"

Полузащитник "Монако" Франсеск Фабрегас поделился мнением о форварде "ПСЖ" Килиане Мбаппе.


"Мбаппе — это феномен. Он определенно станет лучшим игроком в мире в будущем. 

Я всегда рассуждаю как полузащитник, и если бы он был впереди, то я бы все время снабжал его передачами, потому что он такой быстрый, взрывной, но он также очень умно ускользает от соперников. 

Мбаппе умеет идеально выбирать момент. Тьерри Анри и Диего Коста тоже были в этом великолепны. В Мбаппе выделяется то, что он так голоден, что знает, как использовать свои способности", — цитирует Фабрегаса Goal.com.
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