"Мбаппе — это феномен. В будущем он станет лучшим игроком в мире"
Полузащитник "Монако" Франсеск Фабрегас поделился мнением о форварде "ПСЖ" Килиане Мбаппе.
"Мбаппе — это феномен. Он определенно станет лучшим игроком в мире в будущем.
Я всегда рассуждаю как полузащитник, и если бы он был впереди, то я бы все время снабжал его передачами, потому что он такой быстрый, взрывной, но он также очень умно ускользает от соперников.
Мбаппе умеет идеально выбирать момент. Тьерри Анри и Диего Коста тоже были в этом великолепны. В Мбаппе выделяется то, что он так голоден, что знает, как использовать свои способности", — цитирует Фабрегаса Goal.com.
07:28 06/09/2019