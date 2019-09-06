"Мбаппе — это феномен. В будущем он станет лучшим игроком в мире"





"Мбаппе — это феномен. Он определенно станет лучшим игроком в мире в будущем.





Я всегда рассуждаю как полузащитник, и если бы он был впереди, то я бы все время снабжал его передачами, потому что он такой быстрый, взрывной, но он также очень умно ускользает от соперников.





Мбаппе умеет идеально выбирать момент. Тьерри Анри и Диего Коста тоже были в этом великолепны. В Мбаппе выделяется то, что он так голоден, что знает, как использовать свои способности", — цитирует Фабрегаса Goal.com.



