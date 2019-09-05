Александр МАРТЫНОВИЧ

Футболист. Выступает за "Краснодар" (Россия). 32 года. Родился в Минске.





Капитан национальной сборной попал в неприятную историю. Футболист несколько месяцев назад зарегистрировал аккаунт в инстаграме и назвал страну, в которой родился "Белоруссией".





Болельщики оказались крайне возмущены. В комментариях к записи пользователи сразу обратили внимание на написание страны. Началась долгая дискуссия, в которой принял участие и сам Мартынович.





В результате автор аккаунта не стал изменять название страны, но полностью удалил эту строку из описания о себе и заодно все комментарии к посту.





Вероятно, сам Александр Мартынович к этой публикации отношения не имеет, а аккаунт ведет, предположим, пресс-служба "Краснодара" [что вполне логично, если проанализировать контент страницы].





Получить комментарий лично у футболиста нынче не представляется возможным — Мартынович восстанавливается от травмы и пропускает сбор национальной команды.





Зато за него высказались партнеры по сборной.









Андрей КЛИМОВИЧ

Футболист. Выступает за "Оренбург" (Россия). 31 год. Родился в Минске.





В эфире телеканала "Беларусь 5" новобранец российской команды лаконично прокомментировал пост Мартыновича. "Патриотизм проявляется в другом, а не в правописании", — сказал вратарь.





Иван МАЕВСКИЙ

Футболист. Выступает за "Астану" (Казахстан). 31 год. Родился в Магдебурге (Германия).





Белорусский полузащитник по этой теме тоже не общался с Мартыновичем, однако уверяет, что "знает, как называется наша страна" и этого ему "достаточно".





"Не задавался таким вопросом. Я знаю, что наша страна называется Республика Беларусь. Мне этого достаточно", — сказал Маевский.





Денис ПОЛЯКОВ

Футболист. Выступает за "Урал" (Россия). 28 лет. Родился в Минске





Еще один представитель премьер-лиги сам пост не видел, но слышал. Сказать нечего: "Пост не видел, но мне рассказывали. Не готов ничего сказать по этому поводу".





Зато полгода назад Денис Поляков был словоохотливее. Тогда защитник тепло отозвался об отмене лимита на легионеров и заодно назвал Россию и Беларусь "практически одной страной".





"Благодарен Лукашенко и Путину за такое решение. Мы практически одна страна, у нас один народ, есть таможенный союз, дружеские отношения президентов, поэтому пора было к этому прийти — хоккеисты же не считаются легионерами в России. Думаю, это логичный шаг.





Знал ли про возможный новый лимит при переходе в "Урал"? Ключевым фактором при переходе это не было, хотя предвидел. Знал, что разговоры об этом ходят давно.





Слухи появились еще в сентябре, тогда мне об этом сказал человек из федерации футбола. Потом говорили, что примут решение в декабре, сейчас — с нового сезона. В сборной говорили об этом, но не было такого, чтобы по полчаса обсуждали эти новости.





Думаю, это решение пойдет на пользу и белорусским, и российским игрокам. Наверное, футболистов из Белоруссии в РПЛ будет больше. Раньше, когда клубы в России выбирали между белорусским футболистом и каким-то парнем из европейской страны, то предпочтение отдавали второму.





Не знаю, с чем это связано, может, белорусы и хуже в чем-то, но сейчас этот закон облегчит жизнь как белорусам, так и россиянам, которые смогут выступать в белорусском чемпионате. Мне лично это приятно, дополнительный бонус.





Конечно, можно сказать, что это важно, потому что в РПЛ есть лимит на легионеров, где-то теперь будет проще", — сказал Поляков в интервью российскому сайту "Чемпионат".









Тимофей КАЛАЧЕВ

Футболист. Выступает за "Ростов". 38 лет. Родился в Могилеве





Экс-полузащитник сборной Беларуси несколько лет назад признался, что всегда считал Россию родной и близкой страной. Для него идеально, если бы Беларусь и Россия были бы одним государством.





"Дело не в карьере — всегда считал Россию родной и близкой страной. Тем более у меня папа — белорус, а мама — русская. Так что для меня вообще различий нет — одни и те же люди. И к России отношусь замечательно. Вообще, идеально, если бы мы были одной страной", — считает бывший футболист, делающий нынче первые шаги в тренерском ремесле.





Александр ГЛЕБ

Футболист. Выступает за "Ислочь". 38 лет. Родился в Минске





Один из лучших футболистов в истории Беларуси в интервью газете "Союз. Беларусь — Россия" высказал мнение о том, что белорусы и россияне "всем похожи", однако "счастлив жить в Минске".





"Чем похожи? Да всем. Только что паспорта разные. Россия — огромная страна, многоконфессиональная. Столько разных национальностей у вас. А у нас не так. А так, в принципе, мы во всем похожи. У меня мама вообще из России, Рязани. Да, я белорус, но родственников у меня больше в России, чем здесь. В основном они живут в Подмосковье, Москве.





Играть за сборную России? В детстве вообще об этом не думал. Играл себе во дворе, потом отец отвел меня в школу. Вот когда уже заиграл, тогда пошли какие–то разговоры. Что, мол, интересовались из России. Но я об этом никогда не думал.





Я очень люблю свою родину и счастлив, что живу здесь. Все компактно, чистенько, все зеленое. Вообще я счастливый человек", — уверяет Глеб.





В 2015 году Александр Глеб принял участие в промо-акции к минскому полумарафону. Футболист снялся в видеоролике, где на белорусском языке общался в экс-главным тренером сборной Александром Хацкевичем. Его беседа с ним вызвала улыбку даже у него самого.









"Понятно, что мы с Сашей не каждый день на белорусском говорим... Поэтому так иронично-прикольно и вышло, мы смотрели на себя со стороны и тоже улыбались итоговому результату. Хотя на самом деле знание белорусского еще ничего не решает — лучше всего патриотизм проявляется на поле", — считает он.









Василий КИРИЕНКО

Велогонщик. 38 лет. Родился в Речице





Несколько лет назад лучший велогонщик страны назвал белорусский язык "мертвым". Спортсмен не стал скрывать, что не видит в белорусизации никакой пользы. Сам он владеет испанским, итальянским и на бытовом уровне английским.





"У меня противоречивое отношение к белорусскому языку… Дело в том, что большую часть времени я нахожусь в Испании, как раз на границе со Страной Басков. Она официально не существует как административная единица, но жители считают иначе: всячески отгораживаются от испанской опеки, говорят на своем языке. Так вот мне интереснее было бы знать их язык эускера, чем свой, белорусский.





Почему? Потому что, извините, может, кого обижу, но белорусский язык — не живой; это мертвый язык, на котором практически никто не разговаривает. Его, считаю, в принудительном порядке навязывают, например, заставляют изучать мою дочь. Я, по большому счету, против этого. И если меня спросят, надо ли так делать, отвечу: конечно, нет!





Я когда-то тоже изучал "мову", даже пятерки получал, но после школы она мне нигде не пригодилась! Разве что с поляками контактировал, так как по-белорусски понимают, а больше это знание никакой практической пользы не дало. Пытаться оживить неживое — лишнее", — заявил Кириенко в интервью svoboda.org.





"У басков с самоопределением, идентификацией все нормально даже с учетом нынешнего статуса. В отличие, скажем, от белорусов. У них небольшая территория проживания — север Испании и регион на юго-западе Франции. Но более 2 миллионов человек, да, не постоянно, но разговаривают на эускера, по крайней мере, знают свой язык.





Даже в моей команде есть пример такого человека — Микель Ланда Миена. Он везде подчеркивает, что баск по национальности. У каждого из нас на форму, на велосипед наносится опознавательный знак, который свидетельствует о национальности.





Так вот у Микеля — флажок Страны Басков, он принципиально не ставит испанский. Постоянно разговаривает на своем языке. Конечно, свободно владеет испанским — я с ним говорю по-испански — однако по телефону с женой, родителями, друзьями общается исключительно на эускера. Эти люди — патриоты, для которых родной язык, культура имеют реальную ценность.





В тех местах абсолютно иначе развивалась культура, люди уважают традиции, обычаи своих предков — не на публику, а сердцем, душой. Кстати, они даже внешне отличающиеся от испанцев — по цвету кожи, по анатомических признаках. По крайней мере, если какое-то время с ними поконтактируешь, это сразу бросается в глаза", — подчеркнул велогонщик.





Все ли белорусские спортсмены солидарны с Кириенко? К счастью, нет. Вот несколько позитивных примеров.









Виталий РОДИОНОВ

Футболист. 35 лет. Родился в Витебске.





Экс-форвард БАТЭ и сборной Беларуси известен любовью к родине. Футболист не раз поддерживал "моўныя" проекты.





"5-7 лет назад я встретил человека, который познакомил меня с белорусской историей и языком. Так получилось, что я строил дачу, и в моем окружении появился такой человек. Теперь я считаю, что знать свою историю и язык очень важно", — рассказывал спортивный директор "Энергетика"-БГУ, откуда появилась любовь к языку.





Теперь любовь к "мове" Родионов передает своей дочери, которая учится в белорусскоязычной школе. А в бытность игроком выступал в бутсах, подписанных на белорусском: "Радзiвонаў".





Александра Герасименя и Виталий Родионов





Александра ГЕРАСИМЕНЯ

Пловчиха. 33 года. Родилась в Минске.





Завершившая недавно спортивную карьеру пловчиха часто поддерживала родной язык, а иногда на нем давала интервью.





"Мова — гэта тое, што было з намі яшчэ раней — ад часоў магнатаў Радзівілаў да паўстанца Кастуся Каліноўскага. Сутнасць у тым, што ў эпоху глабалізацыі мы павінны адрозьнівацца ад іншых і, як я лічу, у першую чаргу нас мусіць адрозніваць менавіта наша мова.





Мне цяжка сказаць, чаму беларусы саромеюцца размаўляць на роднай мове, але такое адчуванне, што зараз паступова прачынаецца наша нацыянальная свядомасьць, усё больш людзей спрабуе і хоча размаўляць па-беларуску", — падчас прэсавай канфэрэнцыі звярнулася да журналістаў алімпійская прызёрка.





Николай ЯНУШ

Футболист. Выступает за "Шахтер". 34 года. Родился в Микашевичах.





Лучший бомбардир чемпионата Беларуси в сезонах-2014 и -2015 ведет инстаграм-аккаунт исключительно на "мове". А вот в жизни с белорусским языком не все так просто:





"Если все говорят по-русски, то и я. На базе с некоторыми людьми, если есть возможность, могу пообщаться на "мове". Но возможности почти никогда нет — вот же в чем дело! Со мной никто на белорусском не разговаривает. В общем, на английском куда больше общаюсь, чем на родном языке", — говорил футболист в интервью "Прессболу".





Впервые тему белорусского языка футболист затронул еще в 2015 году.





- Получается, если копнуть глубже, то белорусы, русские и украинцы — вовсе не братья. Разные мы… Или как включали всех в Советский Союз насильно, никого не спрашивая. А потом отдавали наш Белосток Польше, Смоленск — России. А Великое княжество Литовское? Это же мы - литвины, а не нынешние литовцы.





- Но прибалты всегда сохраняли свое национальное ядро. А мы, по большому счету, чем отличаемся от русских, если не говорим на родном языке?





- Да, это неприятно. Делаю уроки со старшим сыном — он ничего не понимает в белорусской лексике. Для него это как иностранный язык. Так обидно… Отлично знаю белорусский. Но вот когда к нам приезжают иностранцы, завидую тому же Миколюнасу, когда он звонит домой и разговаривает на литовском.





- Почему мы не можем говорить на родном языке?





Вот Деружинский пишет, что в СССР была такая политика — уничтожить особенности местных национальностей. Все считают Машерова героем. А ведь это при нем, когда человек приезжал из деревни в город и разговаривал по-белорусски — пусть даже на "трасянцы", — его стыдили: ты колхозник! Прибавь сюда наш "памяркоўны" менталитет — и все... Забыли родной язык.





- Давай успомнім.





- Лёгка. Толькі лепш пра гэта ўспомнілі б у школах. Урокаў беларускай мовы ў тыдзень меней, чым рускай. Вось чаму так? А дзе і што мы чуем па-беларуску? Ні навін, ні перадач… Урэшце набыў вялікую кнігу беларускіх казак — буду сынам чытаць, каб правільна ўспрымалі родную мову на слых — і змякчалі словы, і ставілі націскі там, дзе трэба.





- Молодец!





- Я патриот своей страны — очень люблю Беларусь. Хочу, чтобы в мире про нас знали как можно больше. В этом смысле в спорте, конечно, много сделала Даша Домрачева. Три олимпийских золота, Большой Хрустальный глобус — просто супер!





В эту тему вспомню и слова Саши Глеба, когда он с юмором говорил про свои годы в "Арсенале": благодаря мне эти говнюки узнали, что есть такая страна — Беларусь. Кстати, вообще не понимаю людей, которые катят бочки на Глеба — считаю его нашим лучшим футболистом времен суверенитета.





Николай Януш





А через год нападающий рассуждал о белорусском гербе: "Зноў жа, чаму ў нас і беларуская мова ў грамадзтве асабліва не ўспрымаецца. Таму што апазыцыя, пачынаючы ад 1990-х, у масе сваёй размаўляла па-беларуску. Адпаведна, спрацоўвае стэрэатып: калі гаворыш на мове — значыць, апазыцыянэр.





Шырэй трэба глядзець. Што тычыцца той жа "Пагоні", то лічу, што гэта наш герб, яшчэ ад часоў Вялікага Княства Літоўскага. Калі цяперашні герб — гэта наўпроставы адгалосак СССР, то "Пагоня" — усё ж куды больш глыбокая гісторыя".





Читать полностью: https://www.pressball.by/pbonline/football/86735