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Оуэн: "Капелло был настоящим мудаком"

Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн в резкой форме раскритиковал бывшего наставника "трёх львов" Фабио Капелло.


"Капелло закончил мою карьеру в сборной. Он был настоящим мудаком. Фабио не мог ни слова сказать по-английски. Мы все просто переглядывались, не понимая, как он собирается нам что-то объяснять.

Мало того, что он прервал мою с трудом заработанную международную карьеру безо всяких объяснений, он также стал одним из наименее эффективных менеджеров Англии за всю историю. Капелло нанёс катастрофический ущерб не только мне, но и всему английскому футболу в целом, за что ему ещё и щедро заплатили", - цитирует Оуэна The Mirror.


Напомним, что итальянец возглавлял сборную Англии с 2008 по 2012 год и не добился с командой ничего значимого.

39-летний Оуэн выступал за "трёх львов" с 1998 по 2008 год, сыграл 89 матчей и забил 40 голов.
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