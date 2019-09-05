Волейбол. Анна Гришкевич, покинувшая "Монцу" из-за беременности, вышла замуж и сменила фамилию
Одна из самых талантливых молодых волейболисток Беларуси Анна Гришкевич, расставшаяся с итальянской "Монцей" по причине беременности, вышла замуж. Гришкевич и волейболист Владислав Давыскиба почти одновременно опубликовали в "сторис" Инстаграма видео с кольцами.
Жена моя любимая, — написал Давыскиба.
Любимый муж, — написала Гришкевич.
Спортсменка, вероятно, взяла фамилию супруга. В соцсети девушка подписана как anna22_davyskiba.
09:32 05/09/2019