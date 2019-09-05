Волейбол. Анна Гришкевич, покинувшая "Монцу" из-за беременности, вышла замуж и сменила фамилию

Одна из самых талантливых молодых волейболисток Беларуси Анна Гришкевич, расставшаяся с итальянской "Монцей" по причине беременности, вышла замуж. Гришкевич и волейболист Владислав Давыскиба почти одновременно опубликовали в "сторис" Инстаграма видео с кольцами.