Снова проиграли. Минское «Динамо» уступило московскому в КХЛ

Первый период "зубры" вели со счетом 1:0 благодаря шайбе Теему Пулккинена. Однако уже во втором периоде хозяева вышли вперед, забросив минской команде две шайбы. В конце периода подрались Роман Дюков (Минск) с Дмитрием Моисеевым (Москва). Судьи разняли хоккеистов, но Дюков успел натянуть противнику свитер на голову, передает "Еврорадио"





В третьем периоде хозяева забили третью шайбу, но Андрей Костицын на 51-й минуте сократил разрыв. Однако сравнять счет "зубрам" так и не удалось — игра завершилась со счетом 2:3.