Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Снова проиграли. Минское «Динамо» уступило московскому в КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях проиграли московскому "Динамо" — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1).

Первый период "зубры" вели со счетом 1:0 благодаря шайбе Теему Пулккинена. Однако уже во втором периоде хозяева вышли вперед, забросив минской команде две шайбы. В конце периода подрались Роман Дюков (Минск) с Дмитрием Моисеевым (Москва). Судьи разняли хоккеистов, но Дюков успел натянуть противнику свитер на голову, передает "Еврорадио".

В третьем периоде хозяева забили третью шайбу, но Андрей Костицын на 51-й минуте сократил разрыв. Однако сравнять счет "зубрам" так и не удалось — игра завершилась со счетом 2:3.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Петр Рудковский
Нацыяналізм еўрапейцаў і рускі мір беларусаў
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru