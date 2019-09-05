Снова проиграли. Минское «Динамо» уступило московскому в КХЛ
Хоккеисты минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях проиграли московскому "Динамо" — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1).
Первый период "зубры" вели со счетом 1:0 благодаря шайбе Теему Пулккинена. Однако уже во втором периоде хозяева вышли вперед, забросив минской команде две шайбы. В конце периода подрались Роман Дюков (Минск) с Дмитрием Моисеевым (Москва). Судьи разняли хоккеистов, но Дюков успел натянуть противнику свитер на голову, передает "Еврорадио".
В третьем периоде хозяева забили третью шайбу, но Андрей Костицын на 51-й минуте сократил разрыв. Однако сравнять счет "зубрам" так и не удалось — игра завершилась со счетом 2:3.
08:33 05/09/2019