Бразильский чемпион ММА пригрозил «свернуть шею» Макрону





По сообщениям BFMTV, Грасие входит в близкое окружение президента Бразилии Жаира Болсонару, который находится в конфликте с Макроном из-за его резких высказываний о пожарах в Амазонии.





«Единственный пожар, который у нас есть, это тот, который горит в сердцах бразильцев и нашего президента, клоун! Приезжай сюда, тебе свернут твою цыплячью шею!» — заявил Грасие в видеоролике, обращенном к Макрону.





Экс-сотрудник Елисейского дворца Александр Беналла, уволенный после скандалов с избиением митингующих, отреагировал на обращение спортсмена записью в своем Twitter: «Ренцо Грасие, у вас кажется, очень большой рот. Если хотите, я вам предлагаю встречу на ринге. Ваши слова недостойны бывшего спортсмена».









За последнее время разногласия между Францией и Бразилией вспыхивают не в первый раз. Так, в июле Болсонару отказался встретиться с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сославшись на загруженный график. Макрон на саммите «большой семерки» поднял тему природных пожаров в Амазонии и обвинил бразильские власти в невыполнении обязательств по климату. Участники G7 договорились выделить 20 млн евро на ликвидацию возгораний. Но власти Бразилии отказалась от помощи, заявив, что «данные средства могут больше подойти для того, чтобы восстановить леса Европы».