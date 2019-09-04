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Владимир Кличко рассказал, почему продолжает поддерживать форму после завершения карьеры боксера, Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весерассказал, почему продолжает поддерживать форму после завершения карьеры боксера, пишет Новое время.





В комментарии Klitschko Fan Club он признался, что каждое утро работает над «возможным» возвращением на ринг.





«Я вру сам себе. Вру каждое утро себе о том, что собираюсь вернуться в бокс. И это до сих пор работает», — добавил 43-летний Кличко.





По его словам, он врет и о том, что будет драться в реванше с Тайсоном Фьюри, или что побьет рекорд Джорджа Формана, как самый возрастной чемпион супертяжелого веса.





«Это большая ложь. Сладкая ложь. Это большая мотивация для меня. Это работает каждое утро», — резюмировал Кличко.





Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опроверг продолжительные слухи о своем возвращении на ринг.



