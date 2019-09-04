Владимир Кличко: «Каждое утро вру себе, что собираюсь вернуться в бокс»
По словам Кличко, он врет себе, что проведет реванш с Фьюри.
Владимир Кличко via Facebook
Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, почему продолжает поддерживать форму после завершения карьеры боксера, пишет Новое время.
В комментарии Klitschko Fan Club он признался, что каждое утро работает над «возможным» возвращением на ринг.
«Я вру сам себе. Вру каждое утро себе о том, что собираюсь вернуться в бокс. И это до сих пор работает», — добавил 43-летний Кличко.
По его словам, он врет и о том, что будет драться в реванше с Тайсоном Фьюри, или что побьет рекорд Джорджа Формана, как самый возрастной чемпион супертяжелого веса.
«Это большая ложь. Сладкая ложь. Это большая мотивация для меня. Это работает каждое утро», — резюмировал Кличко.
Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опроверг продолжительные слухи о своем возвращении на ринг.
20:21 04/09/2019