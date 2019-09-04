Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону умер в 49 лет

Спортсмен умер 3 сентября у себя дома в Аскере. Причины смерти пока не называются. 3 декабря ему исполнилось бы 50 лет.





Ханеволд начал заниматься биатлоном в 15 лет и дебютировал в профессиональном спорте в сезоне-1991/1992. Он был известен своим необычным лыжным ходом, за что его часто называли «крабом».





За свою карьеру норвежец выиграл три золота Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010), два серебра и бронзу Олимпиад, а также 17 медалей на чемпионатах мира (5 золотых – 8 серебряных – 4 бронзовых).





Ханеволд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет. После ухода из спорта работал экспертом на норвежском телевидении. В феврале 2019-го участвовал в «Гонке легенд биатлона» в Раубичах.