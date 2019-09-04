Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону умер в 49 лет

Ушел из жизни известный норвежский биатлонист Халвард Ханеволд.

Спортсмен умер 3 сентября у себя дома в Аскере. Причины смерти пока не называются. 3 декабря ему исполнилось бы 50 лет.

Ханеволд начал заниматься биатлоном в 15 лет и дебютировал в профессиональном спорте в сезоне-1991/1992. Он был известен своим необычным лыжным ходом, за что его часто называли «крабом».

За свою карьеру норвежец выиграл три золота Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010), два серебра и бронзу Олимпиад, а также 17 медалей на чемпионатах мира (5 золотых – 8 серебряных – 4 бронзовых).

Ханеволд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет. После ухода из спорта работал экспертом на норвежском телевидении. В феврале 2019-го участвовал в «Гонке легенд биатлона» в Раубичах.
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Петр Рудковский
Нацыяналізм еўрапейцаў і рускі мір беларусаў
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru