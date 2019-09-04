Дэвид Бекхэм рассказал о работе мечты





Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. За сборную Англии он выступал с 1996 по 2009 годы, проведя за "Трех львов" 115 матчей и записав на свой счет 17 забитых мячей.





Бекхэм входил в тренерский штаб Фабио Капелло в сборной Англии на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, так как не смог поехать на турнир в качестве игрока из-за полученной травмы.





"Если бы мне предложили возглавить сборную Англии, то я бы рассмотрел такую возможность. Я страстный англичанин, который увлечён национальной сборной. Но был бы я хорош на посту тренера? — приводит слова Бекхэма GQ. — Это работа мечты. Но сейчас Гарет Саугтейт делает невероятную работу в сборной. Он вернул команде энергию и радость. Фанаты, включая меня, наслаждаются игрой сборной".





На чемпионате мира 2018 года английская сборная дошла до полуфинала, уступив команде Хорватии - 1:2. В матче за третье место англичане также потерпели поражение, проиграв Бельгии 0:2.