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ФИФА представил логотип ЧМ-2022

Представлен официальный логотип чемпионата мира по футболу-2022.

На официальном сайте ФИФА говорится, что изогнутые линии эмблемы символизируют песчаные дюны.

Непрерывная петля выполнена в виде восьмерки, что означает восемь стадионов, на которых пройдут игры турнира, а также символ бесконечности.


Петля — центральный элемент логотипа. Она повторяет форму кубка мира и вдохновлена куфией — традиционным головным убором народов Персидского залива.

Шрифт надписи «Qatar 2022» стилизован под арабскую вязь.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Это первый в истории турнир, который состоится не летом, а зимой.
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