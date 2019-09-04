ФИФА представил логотип ЧМ-2022
Представлен официальный логотип чемпионата мира по футболу-2022.
На официальном сайте ФИФА говорится, что изогнутые линии эмблемы символизируют песчаные дюны.
Непрерывная петля выполнена в виде восьмерки, что означает восемь стадионов, на которых пройдут игры турнира, а также символ бесконечности.
Петля — центральный элемент логотипа. Она повторяет форму кубка мира и вдохновлена куфией — традиционным головным убором народов Персидского залива.
Шрифт надписи «Qatar 2022» стилизован под арабскую вязь.
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Это первый в истории турнир, который состоится не летом, а зимой.
09:50 04/09/2019