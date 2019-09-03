Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и «Барселона» подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
По информации издания, футболист не получил от команды €40 млн перед трансфером в парижский клуб. Каталонцы заплатили ему только €14 млн. Теперь бразилец намерен отсудить оставшуюся сумму, а также получить 10% компенсации.
По мнению представителей «Барселоны» Неймар нарушил условия контракта и пытается вернуть € 75 млн. Соглашение игрока было выкуплено за €222 млн перед тем, как он стал игроком «ПСЖ».
Рассмотрение дела откладывалось дважды. Слушания назначены на 27 сентября.
09:43 04/09/2019