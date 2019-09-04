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Исаев – Ходасевичу: Менеджмент клубов, как правило, бывшие футболисты – неповоротливы, долго обучаемые, по-советски услужливы и ленивы

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Николая Ходасевича о развитии белорусского футбола.

«Солидарен с Николаем. Не буду называть какие клубы, но у нас в чемпионате мы видим разницу. По игре команд и прогрессу игроков можно определить, где тренерский штаб работает 24 часа в сутки, а где два часа на тренировке. Менеджмент клубов, как правило, бывшие футболисты (селекция, спортивные директора) – неповоротливы, долго обучаемые, по-советски услужливы и ленивы. С нашими бюджетами нужно больше аналитики по стране и за ее пределами. Такие специалисты должны работать 24 часа, и это не миллионы. Источников и сервисов для этого предостаточно.

И, конечно, привозить и смотреть. Все должно быть отработано четко. Ничего сложного в рамках нашего законодательства. Мы не можем подписывать игроков, хотя бы как «Астана». Там первые 15 человек в год от 300 тысяч. Значит, искать таланты и работать индивидуально! И команды-лидеры не исключение», – написал Исаев в своем Facebook.
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