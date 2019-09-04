«Солидарен с Николаем. Не буду называть какие клубы, но у нас в чемпионате мы видим разницу. По игре команд и прогрессу игроков можно определить, где тренерский штаб работает 24 часа в сутки, а где два часа на тренировке. Менеджмент клубов, как правило, бывшие футболисты (селекция, спортивные директора) – неповоротливы, долго обучаемые, по-советски услужливы и ленивы. С нашими бюджетами нужно больше аналитики по стране и за ее пределами. Такие специалисты должны работать 24 часа, и это не миллионы. Источников и сервисов для этого предостаточно.



