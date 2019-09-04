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Соболенко и Мертенс - полуфиналистки парного разряда на US Open

Белоруска и бельгийка прошли в финал турнира US Open.

3 сентября белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс победили китайских теннисисток Дуань Ин-Ин и Чжэн Сайсай в двух сетах - 6:4, 6:3.

А значит, девушки вышли в полуфинал парного разряда открытого чемпионата США по теннису. Как сообщает belta.by, Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в 1/4 финала сыграют с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович.

Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова будут бороться за выход в полуфинал с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.
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