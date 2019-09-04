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Умер легендарный норвежский биатлонист

Легендарный норвежский биатлонист Халвард Ханеволд ушел из жизни в возрасте 49 лет.


Он умер в своем доме в Боргене 3 сентября утром, сообщают Budstikka и другие норвежские медиа. При этом причины смерти легендарного биатлониста не называются.

Ханеволд брал по золоту на Олимпийских играх в Нагано-1998 (индивидуальная гонка), Солт-Лейк Сити-2002 (эстафета) и Ванкувере-2010 (эстафета). У него также было 2 серебра и 1 бронза.

Ханеволд завершил карьеру в 2010 году.
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