Умер легендарный норвежский биатлонист





Он умер в своем доме в Боргене 3 сентября утром, сообщают Budstikka и другие норвежские медиа. При этом причины смерти легендарного биатлониста не называются.





Ханеволд брал по золоту на Олимпийских играх в Нагано-1998 (индивидуальная гонка), Солт-Лейк Сити-2002 (эстафета) и Ванкувере-2010 (эстафета). У него также было 2 серебра и 1 бронза.





Ханеволд завершил карьеру в 2010 году.



