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Вудкрофт о Лукашенко: «Никакого дополнительного давления. Мы хотели показать хороший матч для него, для всех болельщиков и всей страны»

Главный тренер минского «Динамо» поделился мнением о матче против «Нефтехимика».

– За игрой наблюдал Александр Лукашенко. Это как-то довлело и являлось дополнительной мотивацией? Что чувствовали вы?

– Нет, на нас не было никакого дополнительного давления. Мы хотели показать хороший матч для него, для всех болельщиков и всей страны. Возможно, молодым ребятам это прибавило волнения. Но, я думаю, что на том уровне, на котором мы играем, у нас должны быть профессионалы, которых давление не должно сбивать с правильного настроя на игру.

– Это была первая игра Тему Пулккинена. Насколько вы удовлетворены его действиями?

– Он положительно повлиял на игру. Мы хорошо знаем, что это за игрок. Тему хорошо играет в атаке, любит бросать и играть в большинстве. Думаю, он всё это сегодня продемонстрировал и дал команде дополнительную искру. В целом, его выступление сегодня можно назвать эффективным.


– Довольны ли вы связкой в большинстве Шор – Граньяни – Пулккинен?

– Они действовали достаточно эффективно, в большинстве забросили две шайбы. Я почувствовал, что у них сегодня игра идёт, и старался давать им больше игрового времени. Думаю, это положительно повлияло на игру.

– Насколько вы удовлетворены действиями Юнаса Энрота?

– Сегодня он определённо дал нам шанс победить. К сожалению, мы не смогли этим шансом воспользоваться. Если взглянуть на голы, которые мы пропустили, мы увидим, что часть этих бросков можно было заблокировать. К сожалению, мы не смогли этого сделать, не смогли увидеть линию броска – и это повлияло на игру. Это та деталь, которая кажется незначительной, но в то же время она влияет на игру. Как раз в таких моментах, которые не связаны с мастерством игры в хоккей, нам нужно быть особенно внимательными. В этом сезоне нам стоит обратить особое внимание на дисциплину игры, – сказал Вудкрофт.
by.tribuna.com
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