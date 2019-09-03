Что было в этом сезоне?





БАТЭ стартовал с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Шахтер", минское "Динамо" и "Витебск" — с 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Все белорусские клубы в 1-м раунде были сеяными.





Сеяным или несеяным клуб оказывается в зависимости от личного еврорейтинга. Раунд, с которого стартует клуб, определяет еврорейтинг страны, которую он представляет.





В этом материале — основной акцент именно на еврорейтинге Беларуси, а не отдельных клубов.





Как это работает?





Рейтинг страны определяет суммарный коэффициент, которые заработали все ее клубы-представители в еврокубках за последние пять лет.





Возьмем, например, за точку отсчета завершившийся сезон-2018/19:





2014/15 — 5,500

2015/16 — 5,125

2016/17 — 3,000

2017/18 — 3,250

2018/19 — 5,000





Итого: коэффициент Беларуси — 21,875. 21-е место в рейтинге УЕФА. Весьма недурно.





Что важно: расписывая каждый новый евросезон, УЕФА берет за основу не свежий рейтинг, а тот, который был за год до этого. То есть для текущего сезона-2019/20 использован рейтинг стран за 2018 год.





Беларусь тот сезон завершила на низкой 27-й позиции, не дающей никаких привилегий (коэффициент был 18,625). Собственно, поэтому сейчас все клубы и стартовали лишь с 1-го квалификационного раунда.





Значит, в следующем году станет лучше?





Да, но ненамного. Следующим летом Беларусь зайдет в еврокубки с 21-м рейтингом. Это даст право обладателю Кубка Беларуси стартовать сразу со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. В остальном для нашей страны ничего не изменится.





Ну, и надо понимать, что в связи с особенностями учета рейтинга любые результаты имеют отложенный эффект. На фоне подъема в следующем году тяжело прочувствовать, что уже через два года белорусские клубы, скорее всего, ждут большие проблемы в Европе. Но об этом ниже.





Текущий рейтинг стран УЕФА. С кем Беларусь соперничает за перспективное будущее?



Прошлым летом БАТЭ стартовал в Лиге чемпионов сразу со 2-го раунда. Почему?





БАТЭ очень повезло. Тогда за основу брался рейтинг-2017, в котором Беларусь заняла рекордную для себя 19-ю позицию (при том, что коэффициент был не выдающимся — 19,875).





Очень помог слабый перфоманс клубов из стран-конкурентов в том году. В 2018-м Беларусь значительно улучшит коэффициент, но обеспечит он только 21-е место.





Однако не помогло бы и 19-е место, если бы не мадридский "Реал". "Сливочные" квалифицировались в группу ЛЧ и как действующие обладатели трофея, и через чемпионат Испании. УЕФА пришлось перекраивать сетку, отчего выиграл и БАТЭ. Само по себе 19-е место не обеспечивает старт со 2-го раунда.





Так к чему Беларуси нужно стремиться?





Недостижимая мечта — 17-е место. Оно гарантирует чемпиону страны старт со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В Лиге Европы обладатель Кубка страны вступает в бой с 3-го раунда, серебряный призер — со 2-го, бронзовый — с 1-го.





Сегодня 17-е место — уровень Греции, Кипра, Хорватии, Сербии.





Мечта, к которой мы уже прикоснулись, — 19-е место. Оно лишь позволяет обладателю Кубка страны начинать со 2-го раунда в Лиге Европы. Однако есть приятная опция и для чемпиона страны: старт со 2-го раунда Лиги чемпионов, если победитель предыдущего розыгрыша квалифицируется в ЛЧ и через чемпионат. А такое случается довольно часто.





Но 19-е место — уровень Шотландии, Норвегии, Швейцарии.





Белорусским клубам объективно непросто поднять еврорейтинг страны до уровня швейцарского. Поэтому посильная задача — не выпадать из топ-25, что позволяет отправлять обладателя Кубка страны сразу во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы (25-е место — с некоторыми оговорками, снова надо надеяться на правильного победителя ЛЧ).





А какие у Беларуси перспективы?





Смутные. Нынешний евросезон для белорусских клубов уже закончен. Причем с одним из худших коэффициентов за десятилетие — 2,500. А уходит из расчета урожайный сезон-2014/15, когда БАТЭ добирался до группы Лиги чемпионов (коэффициент 5,500 — один из лучших за десятилетие).





Через два года Беларусь зайдет в еврокубки с коэффициентов 18,875. Прямо сейчас — это 24-е место в рейтинге УЕФА. Однако в группе Лиги Европы продолжают свой путь казахстанская "Астана" и азербайджанский "Карабах".





Казахстан отстает совсем чуть-чуть (18,750) и наверняка усилиями "Астаны" скоро сдвинет Беларусь. Азербайджану (17,750) будет немного посложнее, но в группе у "Карабаха" — "Севилья", АПОЭЛ и "Дюделанж". Есть где поживиться.





Так что летом-2021 все белорусские клубы почти наверняка стартуют с 1-го квалификационного раунда и в ЛЧ, и в ЛЕ.





А узловым станет уже следующий евроцикл. Ведь коэффициент, который наберут белорусские клубы, вытеснит из расчета 5,125 из неплохого сезона-2015/16. Если БАТЭ и компания выдадут результаты, как в этом году, то Беларусь рухнет в рейтинге еще глубже, в район 27-30 мест — и выбираться придется не один год.





Впрочем, соседи там вполне приличные — Румыния, Словакия, Болгария… Не скажешь ведь, что наша футбольная жизнь устроена так уж лучше, чем в этих странах. Просто за время борисовских евроуспехов мы привыкли ощущать себя сильнее их.





Сейчас все может измениться. Не факт, что и БАТЭ станет чемпионом.





Для БАТЭ, кстати, следующий еврогод также окажется жизненно важен. И с точки зрения пополнения бюджета (деньги от УЕФА — важный источник дохода клуба, в этом сезоне борисовчане явно не добрали), и с точки зрения клубного рейтинга.





Ведь уходящие из рейтинга Беларуси высокие коэффициенты — это как раз сезоны успеха "желто-синих". Если они не подтвердят рейтинг следующим летом, то еще через год рискуют при жеребьевке даже во 2-м квалификационном раунде оказаться среди несеяных команд.





Что значит, соперничать не с ХИКом, а условным "Копенгагеном" или "Селтиком". А это совсем другие расклады и перспективы...





Если же чемпион Беларуси сменится, то он в принципе столкнется с проблемой набора рейтинга. Придется доказывать свою состоятельность в дуэлях с сеяными соперниками.