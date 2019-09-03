Хабиб о бое с Порье: Меня ждет самое сложное испытание в карьере
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя с Дастином Порье, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.
архивное фото
«Наблюдая за последними выступлениями Порье, я понимаю, что меня ждет самое сложное испытание в моей карьере. Я всегда стараюсь выходить в клетку с подобным настроем.
Даже когда я дрался с Дарреллом Хорчером, я считал его своим самым жестким оппонентом. Я не хочу совершить ошибку, недооценив кого-либо. Многие недооценивают навыки Порье в партере, но на самом деле он отлично владеет грэпплингом.
У него нет заметных слабых мест ни в партере, ни в стойке, где у него большой арсенал ударов и отличный футворк. Так что я вижу в Порье очень хорошего бойца, который устроит мне нелегкий поединок. Однако я готов ко всему.
На протяжении последних ста дней я тренировался на пределе, готовясь к данному сражению. Я полностью сосредоточен на Дастине Порье и на UFC 242, который пройдет уже совсем скоро», – сообщил Хабиб.
Хабиб Нурмагомедов накануне прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября состоится турнир UFC 242.
Хабиб проведет бой с временным чемпионом Дастином Порье.
Источник: sports.ru
11:29 03/09/2019