Бага: На сто процентов готовы подтвердить чемпионское звание

— Переход команды на внутреннюю орбиту обернулся поражением от «Минска». Как объяснить произошедшее до антракта, когда вы пропустили трижды?





— До перерыва безобразно сыграли в обороне и вообще в целом. Не хватало и агрессии. А молодая и быстрая команда «Минска» всем этим воспользовалась. Хотя надо признать, что в первом тайме в наши ворота залетело все, что могло.





— «Шахтер» вас настиг, а Брест захватил лидерство. Допускаете мысль, что БАТЭ может не стать первым?





— Нет. Мы готовы играть в такой конкуренции — и на сто процентов готовы подтвердить чемпионское звание, – сказал Бага.