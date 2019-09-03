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Бага: На сто процентов готовы подтвердить чемпионское звание

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага уверен, что его команда сможет завоевать чемпионство.

— Переход команды на внутреннюю орбиту обернулся поражением от «Минска». Как объяснить произошедшее до антракта, когда вы пропустили трижды?

— До перерыва безобразно сыграли в обороне и вообще в целом. Не хватало и агрессии. А молодая и быстрая команда «Минска» всем этим воспользовалась. Хотя надо признать, что в первом тайме в наши ворота залетело все, что могло.

— «Шахтер» вас настиг, а Брест захватил лидерство. Допускаете мысль, что БАТЭ может не стать первым?

— Нет. Мы готовы играть в такой конкуренции — и на сто процентов готовы подтвердить чемпионское звание, – сказал Бага.
Источник: tribuna.com
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