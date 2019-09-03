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Чуть голову не оторвал: как Лукашенко радуется шайбе в матче «Динамо» и «Нефтехимика»

Минское «Динамо» проиграло нижнекамскому «Нефтехимику» в стартовом матче нового сезона КХЛ со счетом 2:4. Матч проходил в столичной «Минск-Арене» 2 сентября.

На хоккей приехал Александр Лукашенко с сыном Николаем в сопровождении девушек. Рядом с президентом сидела «Мисс Беларусь – 2018» и «Мисс мира Европа» Мария Василевич, которая часто его сопровождает. Именно она разделила радость Лукашенко от забитой «Динамо» шайбы.  Этот эпизод попал в эфир трансляции. 
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