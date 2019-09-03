Чуть голову не оторвал: как Лукашенко радуется шайбе в матче «Динамо» и «Нефтехимика»
Минское «Динамо» проиграло нижнекамскому «Нефтехимику» в стартовом матче нового сезона КХЛ со счетом 2:4. Матч проходил в столичной «Минск-Арене» 2 сентября.
На хоккей приехал Александр Лукашенко с сыном Николаем в сопровождении девушек. Рядом с президентом сидела «Мисс Беларусь – 2018» и «Мисс мира Европа» Мария Василевич, которая часто его сопровождает. Именно она разделила радость Лукашенко от забитой «Динамо» шайбы. Этот эпизод попал в эфир трансляции.
08:51 03/09/2019