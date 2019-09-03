- Вы спросите, почему ты связываешь "Гомель" и жодинское "Торпедо" в один блок? И почему Алексей Меркулов и Вадим Скрипченко находятся в одной позиции? Понимаете, как бы это объяснить... Главный тренер — это ведь наемный работник, ведь правда? Если Скрипченко предложили зимой возглавить "Торпедо", он же никак не влияет на процессы. Он просто либо соглашается, либо нет. Меркулов, на которого катили столько бочек, он тоже наемный работник, правильно?





Но есть же наниматель, наверное, да? В белорусском футболе так интересно устроена жизнь, что этот наниматель... Я вот открыл структуру клуба "Гомель", чтобы понять, кто же им управляет и кто должен отвечать в первую очередь за то, что происходит с командой. Кто нанимает Меркулова и держит его столько? Кто нанимает Скрипченко и держит его столько? Кто, в конце концов, ошибается, если нет результата?









Ну, давайте посмотрим. Структура "Гомеля". Учредители: "Белоруснефть", "Горэлектротранспорт". Две организации. Наблюдательный совет, который, собственно говоря, управляет такими клубами. Председатель совета — Бородинчик, председатель гомельского городского совета депутатов. И члены совета, здесь список из шести людей.





Друзья мои, болельщики прежде всего с берегов Сожа. Вы убрали Меркулова, давайте так представим. Но корень проблемы не в нем как раз таки. Ну, не в нем исключительно. Вот люди, к которым нужно обращаться, если что-то идет не так с футболом в вашем городе, равно как и в Жодино. Вы можете убрать сейчас Скрипченко. Но суть не в этом. Сезон когда провален, кто за это будет отвечать, черт подери? А суть в том, что отвечать никто не будет. Потому что ну вот перед кем будет отвечать наблюдательный совет Гомеля? Перед собой? Конечно нет, так не бывает. Спрашивать могут болельщики, но они не интегрированы в наш футбольный процесс. Так что если что-то происходит, что-то вам не нравится, вы должны знать прямого адресата, куда обращаться.





А тренер... Это разменная монета. Это как у меня оператор на проекте. Могу одного взять, а могу другого. Но ответственность на мне же лежит, какой будет проект. Так и здесь, в Гомеле и Жодино.



