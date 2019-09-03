Главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу подал в отставку

Специалист на заседании исполкома БФВ признал итоги выступления команды на ЕВРО-2019 неудовлетворительными и попросил отставку. Она была принята. Руководство организации поблагодарило П. Хилько за два успешных года работы со сборной. Именно в это время коллектив добился лучших результатов: на чемпионате Европы — 2018 девушки заняли 7-е место, а в этом году завоевали «бронзу» Золотой Евролиги.





Ныне на континентальном первенстве сборная Беларуси проиграла пять из пяти матчей. Команда уступила россиянкам (0:3), испанкам (1:3), словачкам (2:3), немкам (0:3) и волейболисткам из Швейцарии (1:3). Итог — последнее место в группе D.



