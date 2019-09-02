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Не случилось! Минское "Динамо" в присутствии Лукашенко проиграла "Нефтехимику"

Минское "Динамо" проиграло "Нефтехимике" в стартовом матче очередного чемпионата КХЛ - 2: 4 (0: 1, 2: 1, 0: 2).

Он прошел в понедельник на "Минск-Арене" в присутствии более 15 тысяч болельщиков (среди них был и Александр Лукашенко). Динамовцы дважды сравнивают счет, но соперники каждый раз вырывались вперед. Шайбы у хозяев площадки на счету Тему Пулккинен и Марк-Андре Граньяни.


Следующий поединок минское "Динамо" проведет 4 сентября в Москве с местными динамовцами, передает Еврорадио.
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