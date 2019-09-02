Он прошел в понедельник на "Минск-Арене" в присутствии более 15 тысяч болельщиков (среди них был и Александр Лукашенко). Динамовцы дважды сравнивают счет, но соперники каждый раз вырывались вперед. Шайбы у хозяев площадки на счету Тему Пулккинен и Марк-Андре Граньяни.







