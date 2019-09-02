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Фотофакт. Всей семьёй: «поболеть» за минское «Динамо» Александр Лукашенко пришел с сыном Колей

Сегодня стартовал новый сезон Континентальной хоккейной лиги, первый матч минское «Динамо» проводит против нижнекамского «Нефтехимика». На игру прибыл и сам Александр Лукашенко, компанию ему составили младший сын Николай и Мария Василевич.

Скриншот с видеотрансляции TUT.BY.

Как сообщает TUT.BY в онлайн-трансляции матча, публика приветствовала Лукашенко неоднозначно.

Мария Василевич стала Мисс Беларусь в 2018 году, с тех пор постоянно сопровождает Александра Лукашенко: была с ним и на «Славянском базаре», и на гала-показе чемпионата Европы по фигурному катанию, и на соревнованиях во время Европейских игр.
nn.by
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