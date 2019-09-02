Скриншот с видеотрансляции TUT.BY.





Как сообщает TUT.BY в онлайн-трансляции матча, публика приветствовала Лукашенко неоднозначно.





Мария Василевич стала Мисс Беларусь в 2018 году, с тех пор постоянно сопровождает Александра Лукашенко: была с ним и на «Славянском базаре», и на гала-показе чемпионата Европы по фигурному катанию, и на соревнованиях во время Европейских игр.



