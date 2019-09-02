Сегодня минское «Динамо» проводит свой первый матч нового сезона в КХЛ, принимая дома «Нефтехимика» из Нижнекамска. На матч приедет Александр Лукашенко.





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Видео, о том, как раскладывали 15 000 футболок, размещено на официальном канале клуба:





Сегодня на «Минск-Арене» ожидается аншлаг. 15 тысяч зрителей увидят самое грандиозное шоу открытия сезона за все время существования клуба — на нем будет представлена новая форма команды. Кроме того, на матч должен приехать президент страны.





Встреча начнется в 19.10.