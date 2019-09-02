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Сегодня, 2 сентября, минское «Динамо» принимает «Нефтехимика» из Нижнекамска. Ожидают Александра Лукашенко

Как пишет sport.tut.by, всем зрителям на «Минск-Арене» достались футболки с новым лого клуба (его «слив» незапланированно произошел сегодня утром). Кроме того, второй вариант логотипа — с зубром — теперь красуется в центре ледовой площадки.

Сегодня минское «Динамо» проводит свой первый матч нового сезона в КХЛ, принимая дома «Нефтехимика» из Нижнекамска. На матч приедет Александр Лукашенко.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Видео, о том, как раскладывали 15 000 футболок, размещено на официальном канале клуба:

Сегодня на «Минск-Арене» ожидается аншлаг. 15 тысяч зрителей увидят самое грандиозное шоу открытия сезона за все время существования клуба — на нем будет представлена новая форма команды. Кроме того, на матч должен приехать президент страны.

Встреча начнется в 19.10.
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