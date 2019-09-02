БАТЭ потерял преимущество в борьбе за титул

БАТЭ неожиданно проиграл "Минску" (2:3) в выездном матче 20-го тура чемпионата Беларуси. Борисовчане после этого поражения потеряли преимущество в борьбе за чемпионство.





БАТЭ уступает лидирующему в высшей лига брестского "Динамо" пять очков, но при этом у действующих обладателей титула в запасе остался лишь один матч.



