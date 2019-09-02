БАТЭ потерял преимущество в борьбе за титул
Пять очков отставания от Бреста при одной игре в запасе.
БАТЭ неожиданно проиграл "Минску" (2:3) в выездном матче 20-го тура чемпионата Беларуси. Борисовчане после этого поражения потеряли преимущество в борьбе за чемпионство.
БАТЭ уступает лидирующему в высшей лига брестского "Динамо" пять очков, но при этом у действующих обладателей титула в запасе остался лишь один матч.
У борисовчан впереди 11 встреч, у "Динамо" — десять (без учета поединков с минским "Торпедо", в которых командам будут технически начислены по три балла), пишет pressball.by
18:48 02/09/2019