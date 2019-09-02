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БАТЭ потерял преимущество в борьбе за титул

Пять очков отставания от Бреста при одной игре в запасе.

БАТЭ неожиданно проиграл "Минску" (2:3) в выездном матче 20-го тура чемпионата Беларуси. Борисовчане после этого поражения потеряли преимущество в борьбе за чемпионство. 

БАТЭ уступает лидирующему в высшей лига брестского "Динамо" пять очков, но при этом у действующих обладателей титула в запасе остался лишь один матч. 

У борисовчан впереди 11 встреч, у "Динамо" — десять (без учета поединков с минским "Торпедо", в которых командам будут технически начислены по три балла), пишет pressball.by
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