FIFA назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) представила номинантов на звание лучшего игрока года в рамках The Best FIFA Football Awards. На сайте организации открылось голосование для болельщиков.
Среди мужчин звание лучшего игрока будут оспаривать голландский защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Ранее Роналду уже дважды становился обладателем этого приза. А в тройку номинантов он попадает уже в четвертый раз.
Имя победителя будет объявлено 23 сентября.
Напомним, в прошлом году победителем стал полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич.
15:15 02/09/2019