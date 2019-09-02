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FIFA назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (ФИФА) представила номинантов на звание лучшего игрока года в рамках The Best FIFA Football Awards. На сайте организации открылось голосование для болельщиков.

Среди мужчин звание лучшего игрока будут оспаривать голландский защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.


Ранее Роналду уже дважды становился обладателем этого приза. А в тройку номинантов он попадает уже в четвертый раз.

Имя победителя будет объявлено 23 сентября. 

Напомним, в прошлом году победителем стал полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич.
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