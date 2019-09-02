FIFA назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста года

Среди мужчин звание лучшего игрока будут оспаривать голландский защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.









Ранее Роналду уже дважды становился обладателем этого приза. А в тройку номинантов он попадает уже в четвертый раз.





Имя победителя будет объявлено 23 сентября.





Напомним, в прошлом году победителем стал полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич.