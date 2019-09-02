



Как отмечают СМИ, зрителей насторожили и результаты. 53,25 секунды у Мэньсюэ и 53,35 секунды у Цзенхуань — не то время, которое позволило бы им бороться за медали на чемпионате мира. Зато для Поднебесной показатели весьма солидные. Ближайшие преследовательницы оставлены позади более чем на две секунды.





Китайская федерация легкой атлетики не осталась в стороне от скандала. Пресс-служба организации опубликовала заявление. Из него следует, что 24-летняя Ляо Мэньсюэ и 23-летняя Тун Цзенхуань — женщины. Как была определена половая принадлежность Мэньсюэ и Цзенхуань — не уточняется.



