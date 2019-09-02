– Как мы отпустили Климовича? Когда продлевали с ним контракт, договорились, что если поступит какое-то серьезное предложение, которое устроит всех, препятствовать не будем. Учитывая возраст Андрея, ему уже пора уезжать в чемпионат посильнее. Поэтому [когда предложение поступило], сели, обсудили и решили, что для всех так будет лучше.





– В прессе озвучивалась сумма трансфера в 300 тысяч долларов. Она верна?





– Ориентировочно – да, но может и в три раза больше. Кто ж скажет :), – сказал Леончик.



