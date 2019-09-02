Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«300 тысяч долларов за Климовича? Ориентировочно – да, но может и в три раза больше»

Директор «Шахтера» Андрей Леончик прокомментировал сумму трансфера за переход Андрея Климовича в «Оренбург».

– Как мы отпустили Климовича? Когда продлевали с ним контракт, договорились, что если поступит какое-то серьезное предложение, которое устроит всех, препятствовать не будем. Учитывая возраст Андрея, ему уже пора уезжать в чемпионат посильнее. Поэтому [когда предложение поступило], сели, обсудили и решили, что для всех так будет лучше.

– В прессе озвучивалась сумма трансфера в 300 тысяч долларов. Она верна?

– Ориентировочно – да, но может и в три раза больше. Кто ж скажет :), – сказал Леончик.
Tribuna
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru