«300 тысяч долларов за Климовича? Ориентировочно – да, но может и в три раза больше»
Директор «Шахтера» Андрей Леончик прокомментировал сумму трансфера за переход Андрея Климовича в «Оренбург».
– Как мы отпустили Климовича? Когда продлевали с ним контракт, договорились, что если поступит какое-то серьезное предложение, которое устроит всех, препятствовать не будем. Учитывая возраст Андрея, ему уже пора уезжать в чемпионат посильнее. Поэтому [когда предложение поступило], сели, обсудили и решили, что для всех так будет лучше.
– В прессе озвучивалась сумма трансфера в 300 тысяч долларов. Она верна?
– Ориентировочно – да, но может и в три раза больше. Кто ж скажет :), – сказал Леончик.
09:08 02/09/2019