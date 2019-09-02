Вы должны увидеть этот гол: суперпижонская пятка Лисаковича
Виталий Лисакович из «Шахтера» снова пробует себя проявить в аренде в Хорватии. На сей раз в «Вараждине» – предпоследней команде высшей лиги.
В чемпионате молодой белорус пока сыграл только 20 минут в двух матчах. Зато смог показать себя в Кубке. «Вараждин» разнес «Максимир» 6:2, а Лисакович оформил дубль.
Первый гол получился очень пижонским: Виталий пяткой получил передачу и сам же пяткой переправил мяч в ворота.
Второй мяч попроще, но тоже симпатичный.
Источник: tribuna.com
08:48 02/09/2019