



- Для нас игры на натуральном покрытии тяжело складываются. Не первый случай, когда после хорошего домашнего матча ничего не получается на выезде. Смотримся вяло и тяжело. Это не оправдание, но констатация факта. В общем, тяжело даются [выездные] игры. Хорошо, что сделали задел в Нур-Султане и смогли отстоять преимущество в Борисове.









- В групповом этапе Лиги Европы сыграют еще два белорусских футболиста Александр Мартынович ("Краснодар") и Николай Сигневич ("Ференцварош"). Не мало ли?





- Да, во время жеребьевки говорил, чтобы хорошо было бы, если БАТЭ и "Астана" прошли дальше, но такова футбольная жизнь. Неприятно играть против своих. Плохо, что пару [белорусских] футболистов осталось в ЛЕ, но будем надеяться, что БАТЭ в следующем сезоне пробьется в еврокубки. В принципе, есть еще "Шахтер", "Динамо" Брест, которые показывают неплохую игру.



