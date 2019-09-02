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Иван Маевский: было неприятно играть против своих. Надеюсь, в следующем сезоне БАТЭ пробьется в еврокубки

Полузащитник сборной Беларуси и "Астаны" Иван Маевский в передаче "Спортклуб" на телеканале ОНТ рассказал о проходе клуба в групповой этап Лиги Европы. Казахстанский клуб в завершающей стадии квалификации выбил из борьбы борисовский БАТЭ (3:0, 0:2).


- Для нас игры на натуральном покрытии тяжело складываются. Не первый случай, когда после хорошего домашнего матча ничего не получается на выезде. Смотримся вяло и тяжело. Это не оправдание, но констатация факта. В общем, тяжело даются [выездные] игры. Хорошо, что сделали задел в Нур-Султане и смогли отстоять преимущество в Борисове.


- В групповом этапе Лиги Европы сыграют еще два белорусских футболиста Александр Мартынович ("Краснодар") и Николай Сигневич ("Ференцварош"). Не мало ли?

- Да, во время жеребьевки говорил, чтобы хорошо было бы, если БАТЭ и "Астана" прошли дальше, но такова футбольная жизнь. Неприятно играть против своих. Плохо, что пару [белорусских] футболистов осталось в ЛЕ, но будем надеяться, что БАТЭ в следующем сезоне пробьется в еврокубки. В принципе, есть еще "Шахтер", "Динамо" Брест, которые показывают неплохую игру.
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