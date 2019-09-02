Лучший результат в белорусской команде показал экипаж женской двойки парной легкого веса Елена Фурман / Анастасия Янина. В финальном заезде на дистанции 2 км они заняли 6-е место с результатом 7 мин. 31,530 сек.





Обладателем олимпийской лицензии стал экипаж мужской двойки распашной Сергей Володько / Дмитрий Фурман, занявший итоговое 11-е место.





Награды чемпионата мира разыгрывались в 29 классах судов, в 14 из которых стали известны обладатели олимпийских лицензий. Всего в 49-м мировом первенстве по академической гребле выступали около 2 тыс. спортсменов из 80 стран.



