Минская «Юность» одержала вторую победу в хоккейной Лиге чемпионов
Минская «Юность» после победы над «Лозанной» выиграла в домашнем матче Лиги чемпионов и у чешского клуба «Тршинец» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Гости приехали в Минск без первой пятерки, составленной из бывших игроков КХЛ (Крайчек, Рот, Дравецки, Ружичка, Врана), и выставили запасного вратаря, но причиной поражения чехов стало не это, а ужасная дисциплина: «Тршинец» практически полматча провел в меньшинстве. «Юность» же задала высокий темп, с которым все еще проходящие предсезонку «драконы» не справлялись.
Отметим, что обе шайбы забросили защитники. Во втором периоде отличился Мицкевич, а в третьем — Геращенко.
После двух матчей у «Юности» пять очков, а на следующей неделе подопечные Михаила Захарова сыграют ответные матчи с «Лозанной» и «Тршинецем» в гостях.
В октябре минчан ждут матчи с финским клубом «Пеликанс».
Источник: SPORT.TUT.BY
20:08 01/09/2019