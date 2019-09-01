Минская «Юность» одержала вторую победу в хоккейной Лиге чемпионов

Гости приехали в Минск без первой пятерки, составленной из бывших игроков КХЛ (Крайчек, Рот, Дравецки, Ружичка, Врана), и выставили запасного вратаря, но причиной поражения чехов стало не это, а ужасная дисциплина: «Тршинец» практически полматча провел в меньшинстве. «Юность» же задала высокий темп, с которым все еще проходящие предсезонку «драконы» не справлялись.





Отметим, что обе шайбы забросили защитники. Во втором периоде отличился Мицкевич, а в третьем — Геращенко.





После двух матчей у «Юности» пять очков, а на следующей неделе подопечные Михаила Захарова сыграют ответные матчи с «Лозанной» и «Тршинецем» в гостях.





В октябре минчан ждут матчи с финским клубом «Пеликанс».