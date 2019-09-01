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Минская «Юность» одержала вторую победу в хоккейной Лиге чемпионов

Минская «Юность» после победы над «Лозанной» выиграла в домашнем матче Лиги чемпионов и у чешского клуба «Тршинец» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Гости приехали в Минск без первой пятерки, составленной из бывших игроков КХЛ (Крайчек, Рот, Дравецки, Ружичка, Врана), и выставили запасного вратаря, но причиной поражения чехов стало не это, а ужасная дисциплина: «Тршинец» практически полматча провел в меньшинстве. «Юность» же задала высокий темп, с которым все еще проходящие предсезонку «драконы» не справлялись.

Отметим, что обе шайбы забросили защитники. Во втором периоде отличился Мицкевич, а в третьем — Геращенко.

После двух матчей у «Юности» пять очков, а на следующей неделе подопечные Михаила Захарова сыграют ответные матчи с «Лозанной» и «Тршинецем» в гостях.

В октябре минчан ждут матчи с финским клубом «Пеликанс».
Источник: SPORT.TUT.BY
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