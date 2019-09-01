Неймар останется в ПСЖ еще на сезон

Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжит карьеру в ПСЖ. Переход форварда в один из испанских топ-клубов до закрытия трансферного окна не состоится.

Напомним, летом переговоры с ПСЖ вели "Барселона" и "Реал". Однако ни одному из испанских клубов не удалось договориться с парижанами, несмотря на то, что бразилец был готов лично доплатить за свой переход 20 миллионов евро.





В текущем сезоне бразилец еще не выходил на поле в составе "Пари Сен-Жермен" из-за неопределенности со своим будущим. Неймар является самым дорогим футболистом мира. В 2017 году он перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро.







