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Неймар останется в ПСЖ еще на сезон

Бразильский нападающий уже сообщил близким о своем решении.

Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжит карьеру в ПСЖ. Переход форварда в один из испанских топ-клубов до закрытия трансферного окна не состоится. 

Как сообщает авторитетное французское издание L'Équipe, Неймар уже сообщил своим близким, а также товарищам из "Барселоны" о том, что решил остаться в Париже до конца текущего сезона, так как клубы сворачивают переговоры о его возвращении в Испанию.


Напомним, летом переговоры с ПСЖ вели "Барселона" и "Реал". Однако ни одному из испанских клубов не удалось договориться с парижанами, несмотря на то, что бразилец был готов лично доплатить за свой переход 20 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец еще не выходил на поле в составе "Пари Сен-Жермен" из-за неопределенности со своим будущим. Неймар является самым дорогим футболистом мира. В 2017 году он перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро.
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